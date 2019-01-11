İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle rögorlar tıkandı, sokakları su bastı

Dünden bu yana etkili olan sağanak, kent merkezinde bazı sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Hisarönü girişinde konfeksiyon mağazalarının bulunduğu sokaklar, rögarların tıkanması sonucu göle döndü.

Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan esnaf, suyun mağazaların içine girmesini engellemek için kapı önlerine demir levhalar yerleştirdi.

909 Sokak'ta mağazası bulunan esnaf Sadık Gültekin, rögarların uzun süredir tıkalı olduğunu, sıklıkla taşkın yaşadıklarını belirtti.

"Her yağmurda aynı" diyen Gültekin, taşkının kanalların temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Kanalların açılması için belediyenin çeşitli kurumlarına başvurduğunu ancak sonuç alamadığını ileri süren Gültekin, "Hiçbiri çare bulamadı. Birbirlerine atıyorlar. Gelip bir çözüm bulan yok. Henüz dükkanlara giren su yok. Önlemimizi almamış olsak içeriye girecekti." dedi.

Öte yandan şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezindeki alt geçit ve tünellerde önlem alındı. Narlıdere ilçesinde ise bir bahçe duvarının yıkıldığı belirtildi.