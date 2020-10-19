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Yaşam

İzmir'de orman yangını

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Olayla ilgili şüpheli yakalandı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:57
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kaynaklar Mahallesi Seyirtepesi mevkisinde dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, 3 arazözle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık yarım dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yanınla ilgili tanıkların verdiği bilgileri değerlendiren orman muhafaza ekipleri, yakaladıkları şüpheli A.Ç'yi polise teslim etti.

Buca Polis Merkezine götürülen şüphelinin iki ayrı noktada ormanı ateşe vermeye çalıştığı iddia edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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