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İzmir'de tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Olayda 17 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, İzmir'in Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. M.T. (50) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 35 ABK 774 plakalı otobüs, saat 07.00 sıralarında şoförünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. F.K., A.K., H.B., A.Ü., S.A., N.A., H.Ü., K.T., H.D., B.N. ve G.T. Menemen Devlet Hastanesine, D.G. Çiğli Devlet Hastanesine, A.B. ve G.B. Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. H.D., A.M. ve B. A. ise ayakta tedavi edildi. Kazanın meydana geldiği yol tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı.
 

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