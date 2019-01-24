İzmir'de terör destekçilerine yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre olması açısından örgütün talimatları doğrultusunda hareket edenleri tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 13 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada; 1 adet tabanca tabancaya ait çok sayıda fişek, döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü