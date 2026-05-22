  • İzmir'de vahşet görüntüsü! Çöp konteynerleri önünde 33 ölü kedi bulundu
İzmir'de vahşet görüntüsü! Çöp konteynerleri önünde 33 ölü kedi bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 ölü kedi bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 10:06
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

