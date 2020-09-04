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Yaşam

İzmit'te feci kaza: 28 araç birbirine girdi

İzmit'te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 28 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

DHA04 Eylül 2020 Cuma 21:52 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 21:52
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Kaza saat 20.15 sıralarında, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden bir araçtan yola mazot dökülmesi sonucu kayganlaşan karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otoyolda sürücülerin konrolünden çıkarak kayan 28 araç ardı ardına çarpıştı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 1 kişiye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Yolcu otobüsleri ile araçlarda bulunanlar aşağı inerek yolun ulaşıma açılmasını beklerken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri mazot dökülen bölgeye kum döktü. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılmaya başlandı. Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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