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Jale İris Gökçe “Kaos” sergisi ile İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor

Jale İris Gökçe’nin “Kaos” adını verdiği son sergisi, 18 Ocak Cuma akşamı Ramada İstanbul Asia’da açılıyor.

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Gökçe’nin “Bu sergi, Kaos ile kurduğum bir hakikat deneyimi. Bireyselden toplumsala ve kozmosa dair… Birçok şeyin askıya alındığı sessiz bir diyalog. Bu grotesk, bu karnavalesk oluşa müphem bir gülüş eşlik ediyor: Bakhtin’in gülüşü…” sözleri ile tanımladığı sergi, 25 Ocak akşamına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
 
Açılış kokteyli: 18 Ocak 2019, Cuma / 18:00 – 20:00
Tarih: 18 – 25 Ocak 2019
Yer: Ramada İstanbul Asia, Mahir İz Caddesi No: 32 Altunizade-Üsküdar/İstanbul
 
Jale İris Gökçe hakkında
 
1984 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde okudu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü’nden Yüksek Lisans, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Bölümü’nden Sanatta Doktora derecesi aldı. 
 
Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Jale İris Gökçe, sanatçı sorumluluğu temelinde interdisipliner ve kavramsal projeler üzerindeki çalışmaları ile biliniyor.
 

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