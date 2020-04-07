İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7672
  • EURO
    7,371
  • ALTIN
    359.366
  • BIST100
    92381.8
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Jandarma, evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü
Yaşam

Jandarma, evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını, jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi.

DHA07 Nisan 2020 Salı 18:12 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 18:13
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Emin Korkut da evden çıkamadı. Yaylada ekim zamanı geldiği ve tarlasını sürmek istediğini söyleyen Emin Korkut, jandarmadan yardım istedi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Jandarma ekipleri, traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getirdi.

'JANDARMAYA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımına koşarak tarlayı sürdü. Biz de Kızılcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin diyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz" dedi.

Korkunç olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.