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Jandarmanın durduğu araçta kalaşnikof bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu bir minibüste kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve 24 mermi bulundu.

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İzmir-Aydın Ototyolu Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yol kontrolü yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 10 BE 409 plakalı minibüsü durdurdu. A.A.’nın kullandığı araçta yapılan aramada, kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve bu silaha ait 24 mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra uyuşturucu içmekte kullanıldığı öğrenilen ‘bong’ aparatı da yine ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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