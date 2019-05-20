Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı Sahil Güvenliğe yakalandı Yunanistan’ın İstanköy Adası'ndan jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli turist, Bodrum açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.