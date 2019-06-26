Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

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Kaçak salep soğanı toplayan kişiye 60 bin 163 lira ceza

Ağrı'da koruma altındaki salep soğanlarını kaçak topladığı iddiasıyla bir kişiye 60 bin 163 lira ceza kesildi.

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Kentte Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yanındaki polis uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan R.S. yönetimindeki 21 KH 674 plakalı araçta yapılan aramada 2 çuvala konulan 14 kilo 305 gram salep soğanı ele geçirildi.

Koruma altındaki bitkinin soğanlarını kaçak olarak topladığı anlaşılan R.S. ile ele geçirilen salep soğanları, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri de R.S'ye kaçak olarak salep soğanı topladığı gerekçesiyle 60 bin 163 lira idari para cezası uyguladı.

Kurumun şube müdür vekili Selçuk Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ele geçirilen salep soğanlarının toplandığı bölgede kurumlarına bağlı ekiplerce bu bitkinin yaygınlaştırılması amacıyla salep soğanı ekildiğini aktardı.

Türkiye'nin eşsiz ve zengin biyolojik çeşitliliği ve genetik kaynaklarının biyokaçakçılığa maruz kaldığını anlatan Karakaş, "Biyolojik çeşitliliğinin korunması için şube müdürlüğümüz ve ilgili birimler, özellikle kolluk kuvvetleri ve öğrencilere yönelik eğitimler düzenliyor ve halkın bu konudaki bilincinin arttırılması için çalışmalar yapıyor. Ekiplerimiz, biyokaçakçılığa maruz kalabilecek türlerin bulunduğu sahalarda koruma ve kontrol çalışmaları yapmaktadır." dedi.

Karakaş, bu tür koruma altındaki bitkilerin korunması için vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini de istedi.

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