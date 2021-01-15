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Yaşam

Kaçakçılık baskınında 7 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 17:44 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 17:44
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 4 iş yeri, 1 depo, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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