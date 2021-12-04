Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

DHA 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:20

Yangın, saat 06.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Ihlamur sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı. Yangını görenler bir yandan itfaiyeye haber verirken bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin yangın tüpü ile dışarıdan müdahale etmeye çalıştığı ancak yangının büyümesi nedeniyle başarısız olduğu görüldü. Yangın sırasında birinci kattan yükselen alevler beşinci kata kadar çıktı. İhbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce bina sakinleri tahliye etti. Dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sokaktaki bir binada bekçilik yapan yabancı uyruklu şahıs yangınla ilgili, "Ben inşaatta bekçilik yapıyordum. Duman kokusu aldım ve dışarıya çıktım. Çıktıktan sonra yangını gördüm. Bağırarak çevredekileri uyarmaya çalıştım. Herkesi kaldırdım. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok yandı bina. Korkmaya başladık. Üst kattakiler de dumandan etkilendi. Şükürler olsun ki şu an söndürüldü yangın" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.