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Yaşam

Kadıköy'de bariyerle çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de yol ayırımındaki bariyere çarpan otomobilin olay yerinden kaçan sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.

AA18 Aralık 2022 Pazar 07:08 - Güncelleme:
Kadıköy'de bariyerle çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
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İstanbul 1. Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Çapmanın etkisiyle, demir bariyer aracın kaportasını delerek, sürücünün bulunduğu kısma kadar girdi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde, kazada kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmadığını, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi.

Ekipler, kazaya müdahale ederken, otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi olay yerine gelerek, kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Polis ekipleri, kaza yapan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle, otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, yan yol trafiğe kapatıldı.

Çekici yardımıyla, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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