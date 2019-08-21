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Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kadıköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Zeki Yakupoğlu idaresindeki 34 ZK 642 plakalı otomobil, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi'nin yol ayrımında Fehmi Araz yönetimindeki 34 UC 2732 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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