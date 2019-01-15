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Kadıköy’de inşaat çalışması sırasında vinç devrildi

Kadıköy’deki Suadiye Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışması sırasında vinç devrildi. Tuğlaları kaldırıldığı sırada devrilerek adeta şaha kalkan vinç, ana yol ile inşaat arasındaki boşluğa düştü. Vinci düştüğü yerden kurtarmak için başka bir vinç getirildi.

  • İHA
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Suadiye Mahallesi’ndeki Suyanı Sokak’ta devam eden inşaat çalışması sırasında bir vinç, aşırı yükleme nedeniyle dengesini kaybetti. Tuğla yüklendiği sırada dengesini kaybederek adeta şaha kalkan vinç, sokak ile inşaat alanı arasındaki boşluğa düştü. İş makinesini kaldırmak için olay yerine başka bir vinç getirildi.
 
Devrilen vincin operatörü Seçkin Koçyiğit, “Çalışma yapıyorduk. Gördüğünüz tuğlaları kaldırırken, dengesiz kaldırmadan dolayı bu hale geldi. Çok şükür hiç kimseye bir şey olmadı. Kimsenin yaklaşmaması için önlemini önceden almıştık. Boşluğa geldi” diye konuştu.
 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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