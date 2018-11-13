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Kadın olmadan aile güçlü olamaz

KADEM Muş Temsilciliğinin açılışı nedeniyle Muş Öğretmenevi’nde Vali Doç. Dr. İlker Gündüz Öz, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla etkinlik düzenlendi.

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KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar açılış konuşmasında kadının, aileyi ve toplumu güçlendirmek, geleceğe sahip çıkmak gibi ortak bir derdinin bulunduğunu belirterek, “Kadın, bir tarafta modern batı zihniyetinin diğer tarafta da bazı geleneksel kodların baskısı altında sıkıştırılmaya çalışılıyor. Tüm bu baskılardan kurtulup kadının da erkeğin de Allah’ın bizi kıldığı onurlu kulluğumuza yaraşır adaletli bir yaşayış derdindeyiz. Çünkü kadının ikincileştirildiği, haklarından mahrum edildiği bir toplumda çocuklar da sağlıklı yetiştirilemez, aileler güçlü olamaz, siyasi ve ekonomik mekanizmalar da düzgün işleyemez” dedi.      

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