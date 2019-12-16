‘Kadınlar ellerinin hamuruyla hikayelerini paylaşsın’

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, TEDx etkinliklerinin bütün dünyada yapıldığını ve insanların tecrübelerinin paylaştığı bir platform olduğunu söyledi. Bu yıl özellikle kadın başlığı altında TÜRGEV olarak, TEDx organizasyonuna sponsor olmak istediklerini ifade eden Altun, “Çalışma alanımızın önemli bir bölümünü kız çocukları oluşturuyor. Kız çocuklarının eğitimiyle ilgilenen bir vakıf olduğumuz için, böyle bir etkinlik içerisinde yer almak istedik” dedi.

İLHAM VERİCİ ÇÖZÜMLER

Kadınların tecrübelerinin, bakış açılarının, çözüm önerilerinin ve hikayelerin çok fazla dinlenmediği belirten Altun, “Biz diyoruz ki; kadınlar ellerinin hamuruyla gelsinler hikayelerini paylaşsınlar. Buldukları çözüm önerilerini anlatıp ilham verici hikayelerini bizlerle paylaşsınlar. Kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikayelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar” şeklinde konuştu. Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından başarılı kadınlar hikayelerini anlattı.