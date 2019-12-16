14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8139
  • 6,4692
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

‘Kadınlar ellerinin hamuruyla hikayelerini paylaşsın’

TEDxVefaWomen organizasyonunda, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ana sponsorluğunda ‘Cesaretini Parlat’ temasıyla, Türkiye’nin her kesiminden akademisyen, sanatçı, girişimci kadınların hikayelerinin paylaşıldığı etkinlik, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, TEDx etkinliklerinin bütün dünyada yapıldığını ve insanların tecrübelerinin paylaştığı bir platform olduğunu söyledi. Bu yıl özellikle kadın başlığı altında TÜRGEV olarak, TEDx organizasyonuna sponsor olmak istediklerini ifade eden Altun, “Çalışma alanımızın önemli bir bölümünü kız çocukları oluşturuyor. Kız çocuklarının eğitimiyle ilgilenen bir vakıf olduğumuz için, böyle bir etkinlik içerisinde yer almak istedik” dedi.

İLHAM VERİCİ ÇÖZÜMLER

Kadınların tecrübelerinin, bakış açılarının, çözüm önerilerinin ve hikayelerin çok fazla dinlenmediği belirten Altun, “Biz diyoruz ki; kadınlar ellerinin hamuruyla gelsinler hikayelerini paylaşsınlar. Buldukları çözüm önerilerini anlatıp ilham verici hikayelerini bizlerle paylaşsınlar. Kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikayelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar” şeklinde konuştu. Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından başarılı kadınlar hikayelerini anlattı.

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Dava tarihi belli oldu

Dava tarihi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA