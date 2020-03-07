Kadınlar ile ilgili şiirler: Dünya Kadınlar Günü şiirleri burada!

Kadınlar ile ilgili şiirler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü şiirlerine dair araştırmalar hız kazandı. 1857 yılında başlayan büyük bir grev ve ardından 120 kadın işçinin can vermesi üzerine ortaya çıkan Dünya Kadınlar Günü yarın çeşitli organizasyon ve etkinliklerle kutlanacak. 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya Kadınlar Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ:
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Her kadın kutsaldır,sakın unutma
Kutsal cennet serilmiş o kadına
Değer ver kadına,baksın tadına
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadın,en zirvede açan kardelen
Karlara inat çiçek açar kadın
Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadından kadına saygı duyalım
Onlara sahip çıkalım sevgiyle
Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadınlar günü kutlu olsun kalpten
Her güzelin eli öpülür,inan
Saygı sevgim senin olsun,ey kadın
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın! (SELİM TEMİZ)
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Bugün dünya kadınlar günü
Aklıma geldi anamın yüzü
Mavi mavi iki gözü
Ve hep gülen yüzü
Bugün dünya kadınlar günü
Kadınlara bir gün yetmez
Kadınların çilesi hiç bitmez
Kadınların çektiğini kimse çekmez
Bugün dünya kadınlar günü
Anam, bacım, teyzem
Size yetmez 8 Mart günü
Her gün sizlere kadınlar günü (ALPAY TÜRKOĞLU)
KADINLARIMIZ
Kadın var güler yüzü,
Kadın var dinlenir sözü,
Kadın var anasının gözü,
Hep o söyler son sözü...
Kadın var dizlerini döver,
Kadın var ölesiye sever,
Kadın var korkma, sır ver,
Ölene kadar onunla gider...
Kadın var sevgi dolu,
Kadın var erkeğin eli kolu,
Kadın var belli olmaz sağı solu,
Bazen bir yağmur, bazen dolu...
Kadın var bilmez hileyi,
Kadın var çeker çileyi,
Kadın var unutmuş gülmeyi,
Öğretmişler ona kader demeyi...
Kadın var ömür törpüsü,
Kadın var sevda köprüsü,
Kadın var kavuşmaktır ülküsü,
Yanık olur hasret türküsü...
Kadın var tutar intizarı, dileği,
Kadın var bükülmez bileği,
Kadın var emirdir her isteği,
Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..
Ömürlü doğruyu söyler,
Kötüyü yerer, iyiyi över,
Bu dünyanın temeli böyle,
Böyle gelmiş böyle gider... (ÖMÜRLÜ AKSOY)
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanmaktadır.
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul edildi.