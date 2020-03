Kadınlar ile ilgili şiirler: Dünya Kadınlar Günü şiirleri burada!

07 Mart 2020 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 11:37

Kadınlar ile ilgili şiirler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü şiirlerine dair araştırmalar hız kazandı. 1857 yılında başlayan büyük bir grev ve ardından 120 kadın işçinin can vermesi üzerine ortaya çıkan Dünya Kadınlar Günü yarın çeşitli organizasyon ve etkinliklerle kutlanacak. 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya Kadınlar Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ:

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Her kadın kutsaldır,sakın unutma

Kutsal cennet serilmiş o kadına

Değer ver kadına,baksın tadına

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadın,en zirvede açan kardelen

Karlara inat çiçek açar kadın

Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadından kadına saygı duyalım

Onlara sahip çıkalım sevgiyle

Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadınlar günü kutlu olsun kalpten

Her güzelin eli öpülür,inan

Saygı sevgim senin olsun,ey kadın

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın! (SELİM TEMİZ)





DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Bugün dünya kadınlar günü

Aklıma geldi anamın yüzü

Mavi mavi iki gözü

Ve hep gülen yüzü

Bugün dünya kadınlar günü

Kadınlara bir gün yetmez

Kadınların çilesi hiç bitmez

Kadınların çektiğini kimse çekmez

Bugün dünya kadınlar günü

Anam, bacım, teyzem

Size yetmez 8 Mart günü

Her gün sizlere kadınlar günü (ALPAY TÜRKOĞLU)

KADINLARIMIZ

Kadın var güler yüzü,

Kadın var dinlenir sözü,

Kadın var anasının gözü,

Hep o söyler son sözü...

Kadın var dizlerini döver,

Kadın var ölesiye sever,

Kadın var korkma, sır ver,

Ölene kadar onunla gider...

Kadın var sevgi dolu,

Kadın var erkeğin eli kolu,

Kadın var belli olmaz sağı solu,

Bazen bir yağmur, bazen dolu...

Kadın var bilmez hileyi,

Kadın var çeker çileyi,

Kadın var unutmuş gülmeyi,

Öğretmişler ona kader demeyi...

Kadın var ömür törpüsü,

Kadın var sevda köprüsü,

Kadın var kavuşmaktır ülküsü,

Yanık olur hasret türküsü...

Kadın var tutar intizarı, dileği,

Kadın var bükülmez bileği,

Kadın var emirdir her isteği,

Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..

Ömürlü doğruyu söyler,

Kötüyü yerer, iyiyi över,

Bu dünyanın temeli böyle,

Böyle gelmiş böyle gider... (ÖMÜRLÜ AKSOY)

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul edildi.