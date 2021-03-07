Kadın temalı şiirler, Kadınlar Günü için güzel sözler arayanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü için ünlü şairlerin kalemlerinden Kadın temalı kısa şiirler derledik. Siz de eşinize, kızınıza, annenize ve sevdiğiniz kadınlara güzel şiirler göndererek ne kadar önemli olduğunu hatrlatabilirsiniz. İşte Cemal Süreya, Özdemir Asaf, Edip Cansever, Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet'ten kısa, uzun, duygusal Kadınlar Günü şiirleri.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
CEMAL SÜREYA
Bir kadını ortadan ikiye böl...
Yarısı annedir,
Yarısı çocuk,
Yarısı sevgili
Yarısı aşk...
Duyanlar bunu bilmez,
Görenler anlamaz bunu!
Yarısı rivayettir,
Yarısı gece.
NECİP FAZIL KISAKÜREK
Kadından,
Kendisinde olmayanı isteriz
Hasret yerinde kalır,
ve biz çekip gideriz.
ÖZDEMİR ASAF
Bir kadının dudaklarında değildir aşk.
Bedeninde hiç değildir.
Aşk, kadının göz kapaklarındadır.
Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.
Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.
Sımsıkı yumar gözlerini.
Adam hep orda kalır.
Kadın, asla bırakmaz adamı.
Kadın, asla vazgeçmez ondan.
KADIN (Nazım HİKMET)
Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.
NAZIM HİKMET (HOŞ GELDİN KADINIM)
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
Yorulmuşsundur;
Nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını
Ne gül suyum ne gümüş legenim var,
Susamışsındır;
Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim
Acıkmışsındır;
Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam
Memleket gibi yoksuldur odam.
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
Ayağını bastın odama
Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi
Güldün,
Güller açıldı penceremin demirlerinde
Ağladın,
Avuçlarıma döküldü inciler
Gönlüm gibi zengin
Hürriyet gibi aydınlık oldu odam...
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
ATİLLA İLHAN
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
Azıcık okşasam sanki çocuktular
Bıraksam korkudan gözleri sislenir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Hayır sanmayın ki beni unuttular
Hâlâ arasıra mektupları gelir
Gerçek değildiler birer umuttular
Eski bir şarkı belki bir şiir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Yalnızlıklarımda elimden tuttular
Uzak fısıltıları içimi ürpertir
Sanki gökyüzünde bir buluttular
Nereye kayboldular şimdi kimbilir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir"
Bugün Dünya Kadınlar günü. Unutulmamalı dünü, bugünü. Sevgi ve şefkat gösterelim. Koruyalım geleceğin küçüğünü. Türk kadını çalışır, emekçidir. Yalanları hiç olmaz gerçekçidir. Her zaman kıymet bilinmeli. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kadınlar çileyi çok çeker. Gönüllere sevgi tohumları eker. Dilleri bal, pekmez sanki şeker. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kavgaya hayır, istemezler eziyet. Hiç birinde yok ne kin, ne kötü niyet. Her birinde var pek çok büyük marifet. Bugün dünya kadınlar günüdür.