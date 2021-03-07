07 Mart 2021 Pazar 17:15 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:15

Kadın temalı şiirler, Kadınlar Günü için güzel sözler arayanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü için ünlü şairlerin kalemlerinden Kadın temalı kısa şiirler derledik. Siz de eşinize, kızınıza, annenize ve sevdiğiniz kadınlara güzel şiirler göndererek ne kadar önemli olduğunu hatrlatabilirsiniz. İşte Cemal Süreya, Özdemir Asaf, Edip Cansever, Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet'ten kısa, uzun, duygusal Kadınlar Günü şiirleri.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

CEMAL SÜREYA

Bir kadını ortadan ikiye böl...

Yarısı annedir,

Yarısı çocuk,

Yarısı sevgili

Yarısı aşk...

Duyanlar bunu bilmez,

Görenler anlamaz bunu!

Yarısı rivayettir,

Yarısı gece.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Kadından,

Kendisinde olmayanı isteriz

Hasret yerinde kalır,

ve biz çekip gideriz.

ÖZDEMİR ASAF

Bir kadının dudaklarında değildir aşk.

Bedeninde hiç değildir.

Aşk, kadının göz kapaklarındadır.

Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.

Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.

Sımsıkı yumar gözlerini.

Adam hep orda kalır.

Kadın, asla bırakmaz adamı.

Kadın, asla vazgeçmez ondan.

KADIN (Nazım HİKMET)

Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.

NAZIM HİKMET (HOŞ GELDİN KADINIM)

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Yorulmuşsundur;

Nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını

Ne gül suyum ne gümüş legenim var,

Susamışsındır;

Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim

Acıkmışsındır;

Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam

Memleket gibi yoksuldur odam.

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Ayağını bastın odama

Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi

Güldün,

Güller açıldı penceremin demirlerinde

Ağladın,

Avuçlarıma döküldü inciler

Gönlüm gibi zengin

Hürriyet gibi aydınlık oldu odam...

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

ATİLLA İLHAN

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

Azıcık okşasam sanki çocuktular

Bıraksam korkudan gözleri sislenir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir

Hayır sanmayın ki beni unuttular

Hâlâ arasıra mektupları gelir

Gerçek değildiler birer umuttular

Eski bir şarkı belki bir şiir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir

Yalnızlıklarımda elimden tuttular

Uzak fısıltıları içimi ürpertir

Sanki gökyüzünde bir buluttular

Nereye kayboldular şimdi kimbilir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir"

Resimli Kadınlar Günü mesajları

Bugün Dünya Kadınlar günü. Unutulmamalı dünü, bugünü. Sevgi ve şefkat gösterelim. Koruyalım geleceğin küçüğünü. Türk kadını çalışır, emekçidir. Yalanları hiç olmaz gerçekçidir. Her zaman kıymet bilinmeli. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kadınlar çileyi çok çeker. Gönüllere sevgi tohumları eker. Dilleri bal, pekmez sanki şeker. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kavgaya hayır, istemezler eziyet. Hiç birinde yok ne kin, ne kötü niyet. Her birinde var pek çok büyük marifet. Bugün dünya kadınlar günüdür.

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