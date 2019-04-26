Kâğıt toplayıcılarının kamyonet üzerindeki tehlikeli yolculuğu
ATAŞEHİR'de bir kamyonette bulunan dev kâğıt çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağza getirdi.
- DHA
TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Çevreyolu'nda çekilen görüntüler adeta 'insan hayatı bu kadar mı ucuz?' dedirtti. Ataşehir'den Çamlıca gişeler istikametine giden bir kamyonete yüklenen kâğıt toplama çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Hiç bir tedbir olmadan yüklenen çuvalların üzerinde seyahat eden 5 kişi, ne trafiğe aldırış etti ne de içinde bulundukları tehlikeye.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 5 kişinin tehlikeli yolculuğu gözler önüne serilirken, bu yolculuğun ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.