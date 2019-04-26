Kâğıt toplayıcılarının kamyonet üzerindeki tehlikeli yolculuğu

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çevreyolu'nda çekilen görüntüler adeta 'insan hayatı bu kadar mı ucuz?' dedirtti. Ataşehir'den Çamlıca gişeler istikametine giden bir kamyonete yüklenen kâğıt toplama çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Hiç bir tedbir olmadan yüklenen çuvalların üzerinde seyahat eden 5 kişi, ne trafiğe aldırış etti ne de içinde bulundukları tehlikeye.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 5 kişinin tehlikeli yolculuğu gözler önüne serilirken, bu yolculuğun ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.