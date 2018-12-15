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Kağızman’da 2 bin 612 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kağızman’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 2 bin 612 paket Gümrük Kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Kağızman’da polis ekipleri ilçe genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daha önceden belirledikleri 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişinin ikametgahında toplam 2 bin 612 paket Gümrük Kaçağı sigara ele geçirdi. Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken, şüphelilere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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