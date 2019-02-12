"Kahraman şoför" bu kez kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Alınan bilgiye göre, Horozköy-Yenigaraj güzergahında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü Oğuz Betaş, sabah Atatürk Mahallesi civarında yolculardan Nihat Turan'ın (40) ayakta durmakta zorlandığını fark etti.

Başka bir yolcunun yardımıyla Turan'ı yanına oturtan Betaş, Turan'ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, güzergahını değiştirerek Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine gitti.

Otobüs şoförü, hastane önünde indirdiği yolcuyu acil servis ekiplerine teslim etti.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Turan'ın, kalp krizi geçirdiği, anjiyo yapılıp, kalp ana damarına stent takıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yolcunun fenalaştığı anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ayakta durmakta zorlanan Nihat Turan'a "Ağabey iyi misin?" diye soran Betaş, rahatsızlanan kişinin, başka bir yolcunun yardımıyla yanına oturmasını sağlıyor.

Bu sırada yolcunun kalbini ve göğüs kafesini tuttuğunu gören Betaş, diğer yolcuyu "Ceketini çıkar" diye uyarıyor. Oturduğu yerde dik durmakta zorlanan yolcuyu görünce otobüstekilere "ağabeye yardım edin, kalp krizi geçiriyor galiba" diye seslenen Betaş, rahatsızlanan şahsın rahat nefes alması için otobüsün ön kapısını açarak hızla hastaneye gidiyor.

GEÇEN AY BAŞKA BİR KADINI HASTANEYE GÖTÜRMÜŞTÜ

Oğuz Betaş, ocak ayında seyir halindeyken otobüs içerisinde aniden rahatsızlanan ve bayılan Reyhan Akgünlü'yü, güzergahını değiştirerek hastaneye götürmüş ve sağlık çalışanlarına teslim etmişti.