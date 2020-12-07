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Yaşam

Kahramanmaraş'ta drone destekli denetim

Kahramanmaraş'ta drone destekli kış lastiği kontrolü yapıldı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 19:11 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:11
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Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla değişim zorunluğu getirilen araçlara yönelik şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli uygulama yapıldı.

Kahramanmaraş-Kayseri Edebiyat yolundaki denetimde, kış lastiği takmayan araç sürücülerine 776 lira ceza uygulandı.

Ticari araç sürücülerinden Ömer Aktaş kontrollerin düzenli olarak yapılmasının önemine işaret ederek, "Ben ilk gün takmıştım, can taşıyoruz."dedi.

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