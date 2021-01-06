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Yaşam

Kahreden kaza! Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, öldü

Malatya'da dedesi Süleyman Çolak'ın (60) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Hüseyin Çolak (3), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:10
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Kaza, dün akşam saatlerinde Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çolak, kullandığı 44 HP 126 plakalı kamyoneti evinin önüne park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada torunu Hüseyin Çolak, kamyonetin altında kaldı. Durumu fark eden Süleyman Çolak, aracı durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Çolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hüseyin Çolak, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Hacı Derviş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi.

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