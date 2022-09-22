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Yaşam

Kalbi duran köpek, AFAD görevlisi tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü

Ardahan'da sıvı gübre çukuruna düşen yavru köpek ile inek AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kalbi duran köpek, bir AFAD görevlisi tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü.

DHA22 Eylül 2022 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
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Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür'e ait ahırın sıvı gübre çukuruna yavru köpekle bir inek düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyerek 5 metre derinliğindeki çukura giren görevliler, önce köpeği, ardından da traktöre bağladıkları halatla ineği çıkardı. Görevliler, ineği hortumla yıkayarak temizledi.

Yavru köpeğin kalbinin durduğunu fark eden bir görevli, parmaklarıyla kalp masajı yaptı. Görevlinin çabasıyla yeniden hayata döndürülen yavru köpek, sahibine teslim edildi.

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