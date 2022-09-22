Kalbi duran köpek, AFAD görevlisi tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü

Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür'e ait ahırın sıvı gübre çukuruna yavru köpekle bir inek düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyerek 5 metre derinliğindeki çukura giren görevliler, önce köpeği, ardından da traktöre bağladıkları halatla ineği çıkardı. Görevliler, ineği hortumla yıkayarak temizledi.

Yavru köpeğin kalbinin durduğunu fark eden bir görevli, parmaklarıyla kalp masajı yaptı. Görevlinin çabasıyla yeniden hayata döndürülen yavru köpek, sahibine teslim edildi.