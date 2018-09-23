Kalbine yenik düşen 8 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Engin ve Neslihan Saraç çiftinin 8 yaşındaki kızları Yağmur Saraç, 14 Eylül tarihinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden aile tarafından Yağmur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes almakta güçlük çeken ve boynunda bazı noktalarda morlukların olduğu belirlenen yağmur, hastanede tedavi altına alındı.

8 gün boyunca hastanede tedavisi süren Yağmur, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yağmur Saraç’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından günlerdir kendisinde iyi bir haber bekleyen ailesine teslim edildi.

Daha öncede kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yağmur'un cenazesi TOKİ Körfezkent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.