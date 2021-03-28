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Yaşam

Kaldığı barakada ölü bulunan kişinin 40 yıl önce geçirdiği kazada öldüğü sanılarak morga konulduğu öğrenildi

Adana'da kaldığı barakada ölü bulunan kişinin, Mersin'de yaklaşık 40 yıl önce geçirdiği trafik kazasında öldüğü sanılarak morga konulduğu, daha sonra yaşadığının anlaşıldığı öğrenildi.

AA28 Mart 2021 Pazar 13:54 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 13:58
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Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşilbulvar'daki kardeşine ait müstakil evin damında kurduğu barakada kalan Hüseyin Yaradan (78), yakınları tarafından ölü bulundu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, adrese giderek inceleme yaptı.

Yaradan'ın yaklaşık 40 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde muavinlik yaptığı kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralandığı, hastanede öldüğü düşünülerek morga konulduğu ve daha sonra yapılan kontrolde yaşadığının fark edildiği öğrenildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen Yaradan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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