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Yaşam

Kaldırımdan giderken yayaya korna çalıp yol isteyen taksicinin cezası belli oldu

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında yoğun trafik nedeniyle kaldırımdan ilerlerken korna çalarak yayadan yol isteyen taksici tespit edilerek, hakkında 864 lira para cezası uygulandı.

DHA16 Ekim 2021 Cumartesi 00:53 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:54
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Olay, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

864 LİRA CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen polis taksici S.Y.'nin kimliğini belirledi. Taksici S.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 432 lira, aracın yaya kaldırımı üzerinde kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 432 lira olmak üzere toplam 864 lira para cezası kesildi.

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