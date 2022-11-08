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Yaşam

Kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Süleyman kurtarılamadı

Mardin'in Midyat ilçesinde ortaokul öğrencisi Süleyman Nayif Süleyman (13), arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra gittiği evlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Süleyman Nayif, kurtarılamadı.

DHA8 Kasım 2022 Salı 10:11 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Süleyman kurtarılamadı
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Olay, 5 Kasım'da Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Irak'ın Sincar bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Midyat ilçesine gelen Süleyman ailesinin oğulları Süleyman Nayif, arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra eve gitti. Midyat Belediyesi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Süleyman Nayif, yemek yedikten sonra aniden fenalaştı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Nayif, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Süleyman Nayif, ailesi tarafından Sincar'a götürülerek toprağa verildi.

Türkiye'ye dönen aileyi Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Belediyesi Ortaokul Müdürü Zeki Kaya ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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