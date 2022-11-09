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Yaşam

Kalp krizi geçiren 3 yaşındaki Efraim kurtarılamadı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kalp krizi geçiren 3 yaşındaki Efraim Akın, askeri helikopterle kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren 3 yaşındaki Efraim kurtarılamadı
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Derecik ilçesine bağlı Görmeşe Mahallesi'nde ikamet eden ve epilepsi (sara) hastası olan 3 yaşındaki Efraim Akın, pazartesi günü sabah 07:30 sularında kalp krizi geçirdi. Çocuğun ailesi hemen 112'yi arayıp yardım talebinde bulundu. Kısa sürede eve giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Efraim, Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın durumunun ağır olduğu ve karayolu ile zaman kaybedileceğinden dolayı hastayı helikopterle Van'a sevk edilmesi kararı alındı. Durum Derecik Kaymakamı Doğukan Mizrak'a iletildi. Kaymakam Mızrak'ın girişimleri soncu Efraim, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yoğun çabasın rağmen kurtarılamayan Efraim, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Derecik ilçesinin Görmeşe Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

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