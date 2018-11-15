Kamyon şoförünü, taciz iddiasıyla vurmuşlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-

Olay, 11 Kasım'da Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi´nde meydana geldi. Erhan T., 01 KAG 73 plakalı kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Erhan T., ambulansla Adana Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş fişek kartuşu bulundu. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, olayın medyana geldiği sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin bindikleri otomobilin plakasını saptadı. Polis saldırıyı gerçekleştiren Savaş K. (30) ile Musa T.'yi (30) kısa zamanda yakaladı. Emniyette sorgulanan Musa T. " Erhan, kız kardeşimi rahatsız ediyormuş. Birkaç kez telefonla ve sokaktada rahatsız etmiş, namus meselesi onu bu yüzden vurduk" dedi.

Savaş K. ve Musa T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.