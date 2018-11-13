Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kamyonet kullanan 12 yaşındaki çocuğun dedesine para cezası

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, kamyonet kullanan A.D.'nin (12) araç sahibi dedesi Hacı D.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, cumartesi günü, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuğun, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede çift kabin kamyonet kullandığını görenler şaşırdı. Çocuk, kamyonetle bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını belirledi. Ekipler 42 HNF 71 plakalı aracın Hacı D.'ye ait olduğunu tespit etti. Hacı D.'nin adresine giden jandarma görüntülerdeki aracı buldu. Aracı, Hacı D.'nin torunu A.D. kullandığı belirtildi. Hacı D.'ye, 'ehliyetsiz araç kullandırtmaktan' 2 bin 18 lira para cezası kesildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA