Kamyonun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Altunhisar Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt A. yönetimindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yaparken Hikmet Türk'ün kullandığı 51 KV 519 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Hikmet-Özlem Türk çiftçi yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri otopsi için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mevlüt A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.