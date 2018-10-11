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Kan donduran ifadeler: Annemden poşet istedim boşluğa attım

Çorum'da, evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 19 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı.

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Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.M.B'nin (19) yanı sıra annesi ve kız kardeşi ile avukatı hazır bulundu.
 
Olay tarihinde 18 yaşında olan sanık savunmasında, yaşananlardan  dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Babamın şehir dışında olduğu bir gündü.  Annem ve ablam vardı evde. Akşam saatleriydi. Salonda onlarla birlikte otururken sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve  çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim. Yaşadığını kontrol etmek için elimi ağzına götürerek, nefes alıp almadığını kontrol ettim. Ancak hiç yaşam belirtisi yoktu. Belki nefes alır diye yaklaşık yarım saat başında bekledim ama hiç nefes almıyordu." ifadelerini kullandı.
 
Tuvalette uzun süre kaldığı için kendisine seslenen annesinden poşet  istediğini anlatan M.M.B, "Annem de poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de tuvaletin  çöpünü atacağımı söyledim. Poşeti alınca da pencereden boşluğa attım. Atmadan  önce çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Zaten sonra bayılmışım  ve ambulansla beni hastaneye götürmüşler." diye konuştu.
 
Hamileliğini herkesten gizlemek için bol elbiseler giydiğini ve hiç  doktora gitmediğini öne süren sanık, "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten  atmazdım." dedi.
 
Tanık olarak ifade veren anne B.B. de kızını tuvalette baygın olarak  bulduktan sonra hastaneye götürdüklerini dile getirerek, "Hamileliği hiç dikkatimi çekmedi. Bol kıyafetler giyiyordu. O gün hastaneye götürünce acı  gerçekle karşılaştık." ifadelerini kullandı.
 
Abla M.B. ise kardeşiyle aynı odada kaldığını ancak hamileliğini hiç  fark etmediğini öne sürerek, "Zaman zaman karnının ağrıdığını söylüyordu. O gün  annemden çöpleri boşaltmak için poşet istemişti. Bir süre sonra da  banyodan  çıktı ve bayıldı. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Evde doğum  yaptığını öğrendik." dedi.
 
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
 
OLAY
 
Çorum'da 5 Kasım 2017'de, bir apartmanda ailesiyle yaşayan 18  yaşındaki M.M.B. rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülmüş, doğum yaptığının  belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.
 
Genç kızın polise, "evinin banyosunda tek başına doğum yaptıktan sonra  bebeği banyo penceresinden apartman boşluğuna attığını" söylemesi üzerine  apartman boşluğunda poşete sarılı halde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında yeni  doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu.
 
Ayrıca annenin hamileliğinin 8. ayında iken doğum yaptığı tespit  edilmişti.
 
Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye çıkarılan ve tutuklanan  M.M.B. hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, genç kızın "alt soy  çocuğa karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması  talep edilmişti.

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