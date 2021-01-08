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Yaşam

Kan donduran olay! KKTC'de 14 yaşındaki çocuk önce anne ve babasını ardından kendini öldürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 10:16 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 10:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güne aile vahşetle uyandı. Geçitkale'de aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.

Olayla ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurarak intihar ettiği iddia edildi. 

Olayla ilgili olarak aile bireyinden Eralp Çobanoğlu’nun (18), Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulandığı belirtildi. 

Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.

Polis cinayetle ilgili yaptığı incemelerde evin içerisinde 2 boş kovan bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığı ifade edildi. 

Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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