Kanserli hücreye termal teşhis

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nevzat Gençer, Prof. Dr. Cengiz Beşikci ve Doktor Öğretim Üyesi Hamza Feza Carlak tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını vücudun sıcaklık değerlerinden yararlanarak ‘elektrik akımı ve kızılötesi kameralar’ ile teşhis edebilen yeni bir buluşa imza attı. İnsan vücudundaki sıcaklık değişimlerini, savunma sanayisinde yaygın kullanılan kızılötesi kameralar ile görüntüleyerek kanserli dokuları erken evrede tespit edebilen bir teknoloji geliştirdiklerini bildiren Prof. Dr. Gençer, “Özellikle meme kanseri, tiroit ve cilt kanseri tanısında kanserli dokuların yarattığı ısı farkı, termal kameralarla algılanabiliyor. Tümör, ne kadar büyükse ve deriye ne kadar yakınsa kızılötesi kameraların performansı da o kadar yüksek oluyor” bilgisini verdi. Tümörlü dokuda kanlanma arttığından doku özelliklerinin değiştiğini ve bu nedenle o bölgedeki elektriksel iletkenliğin farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Gençer, bu gerçekten yola çıkarak söz konusu teknolojiyi geliştirdiklerini kaydetti.

ABD’den patent aldı

Prof. Dr. Gençer, teknolojilerine ilişkin “Kanser taraması yapılacak bölgeye elektrotlarla güvenlik sınırları içinde değişik frekanslarda elektrik akımı uygulanıyor. Elektrik akımı uyguladığınızda kanserli dokuda ek bir ısı artışı oluşuyor. Elektrik akımı uygulandığında bu bölgenin çevresine göre sıcaklık farkı daha da belirginleşiyor. Ayrıca, kanserli hücrelerin iletkenliklerinin frekansla değişimi sağlıklı hücrelerin iletkenliklerinden farklı olduğu için, termal görüntüleme yoluyla iletkenlik dağılım bilgisi de elde ediliyor. Dolayısıyla bu teknik, kızılötesi kamerayla daha kolay tespit edilecek şekilde kanserli hücre etrafındaki sıcaklık farkını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda, vücudun ilgili bölgesinin sıcaklık dağılımıyla birlikte iletkenlik dağılım bilgisini de veriyor. Böylece, kanserli dokunun daha güvenilir bir şekilde tespiti sağlanıyor” ifadelerini kullandı. Ürün ABD’den patent aldı ve literatüre girdi.