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Kapadokya’da bir ahır içerisinde 3 bin 500 yıllık Hitit yazıları bulundu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir ahırda Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen hiyeroglif yazılar bulundu.

  • İHA
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde bulunan bir ahır içerisinde ki taşlarda Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen ve 3 bin 500 yıl öncesine ait hiyeroglif parçalar bulundu. Ovaören köyünde yapılan kazı çalışmaları esnasında kazı başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yücel Şenyurt tarafından ahır içerisinde Hitit dönemine ait hiyeroglif parçalar bulundu.
 
"TABAL ÜLKESİNİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ AYDINLATILACAK”
 
Nevşehir’in Gülşehir içesinde bulunan bir ahır içerisinde bulunan Hitit dönemine ait olduğu tespit edilen ve 3 bin 500 yıllık hiyeroglif parçalar sayesinde Tabal ülkesinin tarihi ve kültürünün aydınlatılmasında önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Ahırda bulunan hiyeroglif parçalar üzerinde bulunan işaretlerin yazı karakteri açısından Suvasa ve Topada yazıtları ile aynı gruba girdiği öğrenildi.
 
Ovaören köyünde yaşayan Derviş Uçar’da yaptığı açıklamada ahır olarak kullanılan alanda tarihi şeyler bulunduğu için ahırın koruma altına alındığı söyledi. Uçar, "Bura ahır olarak kullanılıyordu. Vatandaşlar buraya koyun ve ineklerini koyuyordu. Burada tarihi şeyler bulunmasının ardından ahır yetkililer tarafından koruma altına alındı. Köy halkı da bu tarihe sahip çıkılmasından dolayı bu durumdan son derece memnun” dedi.
 
Ahırda bulunan hiyeroglif parçalar sonrasında ise ahır koruma altına alınarak hiyeroglif parçalar alanında uzman taş ustaları tarafından sökülerek Nevşehir Müze Müdürlüğüne taşınacağı öğrenildi.

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