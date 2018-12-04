Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Karabük'te 35 kilo eroinle yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde, cipinin LPG tankının içinde 35 kilo 700 gram kilo eroin ele geçirilen İ.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Mersin ve Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde aldığı istihbari çalışma sonrası 16 NDN 33 plakalı cipi takip aldı. Ekiplerin takibe aldığı cip Yenice’de durduruldu. Narkotik köpeği 'Şila'nın da yardımı ile araçta arama yapan ekipler LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 35 kilo 700 gram ağırlığında eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan İ.A. daha sonra Yenice Adliyesi’ne sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA