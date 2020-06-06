Karabük'te Kovid-19'u yenen 12 kişi immün plazma bağışçısı oldu

06 Haziran 2020 Cumartesi 19:35 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:35

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Karabük ve ilçelerinden 12 kişi, bir süre önce Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan 12 kişi, taburcu edildikten sonra Kızılay Karabük Kan Merkezine plazma bağışı için başvurdu.



Merkeze davet edilen 12 kişi, immün plazma bağışında bulundu.

Bağışçılardan Ferhat Şanlı, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Zor bir süreçten geçtiğini belirten Şanlı, diğer hastalara umut olmak adına bağışta bulunduğunu ifade etti.