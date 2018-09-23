Karadeniz Bölgesi, salı gününden itibaren kutuplardan gelen soğuk havanın etkisine girecek
Karadeniz Bölgesi önümüzdeki Salı gününden itibaren kutuplardan gelen soğuk havanın etkisine girecek. Meteoroloji, yapılan açıklamada, 'Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız' ifadelerine yer verildi.
- İHA
Karadeniz Bölgesi Salı gününden itibaren kutuplardan gelen soğuk havanın etkisine girecek.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Karadeniz Bölgesi olarak Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız” denildi.
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