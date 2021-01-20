Karaman'da organize suç örgütü operasyonu

Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karaman'da 16 Ocak'ta, Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ve 550 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara, görüntülerini de çekerek, şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülmüştü.
Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.