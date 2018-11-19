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Karısını kabloyla boğan yaşlı adam yaşamına son verdi

KKTC’nin Gönyeli kasabasında sabah saatlerinde karısını kablo ile boğduğu iddia edilen yaşlı adam daha sonra kendisine elektrik vererek yaşamına son verdi.

  • İHA
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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli kasabasında bu sabah polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Karasalih ailesinin evine geldi. Eve giren ekipler, Hasan Yılmaz Karasalih (63) ve eşi Sevinç Karasalih’in (60) cesediyle karşılaştı.
 
Çiftin komşularından alınan bilgiye göre, Karasalih çiftinin sık sık tartıştığı öğrenildi. Hasan Karasalih’in eşi Sevinç Karasalih’i kablo ile boğduğu ardından da kendisine elektrik vererek hayatına son verdiği iddia edildi. Ayrıca Hasan Karasalih'in ölmeden önce kız kardeşini arayıp durumu bildirdiği de iddia edildi.
 
Polis olayla ilgili bir açıklama yapmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin beyaz bir kabloyu delil olarak aldığı gözlendi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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