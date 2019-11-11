Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 3, Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzincan'da sıfır, Tunceli'de ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Tunceli'de 21, Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.

Öte yandan, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 6 santimetre ölçüldü.