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Kars’ta Sedanur cinayeti: DNA örnekleri eşleşti

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örnekleri eşleşti.

  • İHA
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Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı.
 
Soruşturma dosyasında tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K., ifadesinde Sedanur’u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Diğer iki tutuklu zanlı E.B. ile H.U. ise suçlamaları kabul etmedi.
 

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