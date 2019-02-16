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Kars’ta terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kars’ta sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince  PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Sosyal Paylaşım Siteleri üzerinden 9 kişinin  “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
 
TEM ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli 9 kişinin adresleri belirlendi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere polis, eşzamanlı operasyon düzenlendi.
 
Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyettteki işlemlerinin ardından önce hastaneye sağlık kontrolde bulunmak üzere getirildi. Ardından da Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 9 kişiden 1’ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
 
Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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