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Yaşam

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kartal'da bir kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

AA18.01.2020  09:25 - Güncelleme: 18.01.2020  09:25

Sahil Yolu Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarı'na bağlanıp Pendik istikametinde ilerlemek isteyen Gülcan Kebez yönetimindeki 34 CSZ 78 plakalı kamyonet, Turgut Özal Bulvarı üzerinde aynı istikamette seyreden Cem Oktamış idaresindeki 34 BNE 984 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 4 yolcu yaralanırken, sürücü Cem Oktamış da araç içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan otomobil sürücüsünü araçtan çıkardı. Diğer yaralılara yine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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