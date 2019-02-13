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Kastamonu'da çıkan yangın 2 ev ve 2 ahırı kül etti

Kastamonu’nun Taşköprü’ye Bağlı Karadedeoğlu Köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kül olarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın gece saatlerinde Taşköprü’ye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Karadedeoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın ilk olarak yurt dışında bulunan Ahmet Çelik'a ait evde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın ilerleyerek Mustafa Ünal’a ait eve sıçradı. Alevleri gören köy halkı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın hakkında inceleme başlatıldı.
 

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