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Yaşam

Kastamonu'da Kovid-19 karantinası

Kastamonu'da Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

IHA10 Aralık 2020 Perşembe 00:20 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:20
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Kastamonu’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Aşağıyuva köyü merkezi ile Tığlıoğlu bağlısı karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs vakalarının hızlı artışı göstermesi üzerine merkez ilçeye bağlı Aşağıyuva köyü merkezi ile Tığlıoğlu bağlısı, korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Bu kapsamda köylerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, köyde güvenlik ve sağlık ekiplerinin de gerekli tedbirleri almalarına karar verildiği açıklandı.

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