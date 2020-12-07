İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Aralık 2020 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8026
  • EURO
    9,4665
  • ALTIN
    466.514
  • BIST100
    1329.9
Yaşam

Kastamonu'da trafik kazası

Bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 21:55 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:55
ABONE OL

Kastamonu-Taşköprü bölünmüş karayolunda karşı şeride geçen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde seyreden Mustafa Kaylı (46) yönetimindeki 37 KD 658 plakalı otomobil, Bozoğlak köyü mevkiinde bölünmüş yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Kaylı ile araçtaki Huriye Gündoğdu (64) ve Dursun Gündoğdu (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilden fırlayan parçalar ise Emre Uçar’ın (27) kullandığı 34 BPP 801 plakalı aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.